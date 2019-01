Una Lecco più green? Se ne parla con Mercalli e Ciafani

Cambiamenti climatici, smart city, difesa dell'ambiente, economia circolare, futuro ecosostenibile. Questi i temi che verranno dibattuti dal presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli - noto anche per numerosi servizi in Rai - e dal presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani con Alessio Dossi, assessore all’ambiente del Comune di Lecco, nell’incontro in programma martedì 22 gennaio alle 18:15 presso l'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale a Lecco.

Un focus specifico verrà rivolto anche alla realtà lecchese e a possibili progetti green per la nostra città. Il titolo dell'incontro sarà infatti: "Cosa può fare la nostra città per reagire al cambiamento climatico e costruirsi un futuro sostenibile?"

L'iniziativa, promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con Silea e con la Camera di Commercio di Lecco, consentirà di illustrare il Piano d'Azione comunale per l'Energia sostenibile e il Clima e di sensibilizzare la popolazione sul tema dei cambiamenti climatici, che il piano intende contenere e contrastare.

«L'incontro servirà ad approfondire con la cittadinanza un argomento delicato come quello dei cambiamenti climatici e il ruolo che le città hanno nel contrastarlo, ma sarà anche un'occasione importante per rilanciare il PAESC del Comune di Lecco - spiega l'assessore all'ambiente Alessio Dossi - Vogliamo infatti intavolare un dialogo con le parti sociali e i cittadini finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che il PAESC si pone, ovvero la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. In questa ottica la serata rappresenta il primo passo di un percorso necessariamente condiviso con la città e chi la abita e la frequenta, perché il ruolo delle aree urbane e delle comunità che le vivono è fondamentale e imprescindibile nella lotta ai cambiamenti climatici. Invito tutti i cittadini a intervenire a questo dibattito aperto a tutti (con ospiti davvero d'eccezione) sia per conoscere quello che sta accadendo, sia perchè il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima è qualcosa da realizzare insieme, per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli».