"L'unda e la spunda" di Aristide Milani

Verrà presentato martedì 23 luglio alle ore 20 al ristorante pizzeria Bellavista di Bellagio "L'unda e la spunda", volume di Aristide Angelo Milani edito da Maitre: si tratta di un poema sentimentale in vernacolo lecchese. A organizzare è "Lievi Eventi", presentazione a cura del professore dell'Istituto tecnio "A. Badoni" Samuele Scognamiglio.

Il libro

"L'unda e la spunda" è un libro prezioso in quanto si tratta di un poema in 4.000 versi tutti in dialetto lecchese scritto da Aristide Milani su carta pregiatissima ed è arricchito da 3 litografie di Giancarlo vitali. Il volume tratta dell'amore corrisposto tra il lago, l'onda, e la sponda che sarebbe la parte femminile. «I quattro protagonisti - spiega l'autore - sono l'onda, la sponda, le pietre che fanno parte del lago e immancabilmente la brezza che determina il movimento del lago. Nessun luogo è citato espressamente ma in maniera poetica sono estremamente identificabili quasi tutti i punti di maggiore interesse del lago di Como».