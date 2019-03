Valgreghentino celebra i 10 anni della Protezione civile

Dagli interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio alla raccolta viveri in aiuto di popolazioni terremotate, dalla pulizia del verde all'organizzazione di iniziative di aggregazione e solidarietà. La preziosa attività della Protezione civile di Valgreghentino verrà celebrata con due giorni di eventi pubblici organizzati per i 10 anni di fondazione dell'associazione guidata dal capogruppo Michele Motta.

La manifestazione "2009-2019, dieci anni di Protezione civile a Valgreghentino" si terrà sabato 30 e domenica 31 marzo con una serie di iniziative che permetteranno al pubblico di conoscere da vicino le importanti attività di soccorso e tutela del territorio svolte dai volontari. Proprio Motta, e l'assessore alla Protezione civile Matteo Colombo, hanno illustrato nei dettagli il programma della due giorni.

Sabato 30 dalle 14.30 alle 17.30 "Open day per tutti" presso la sede di via Kennedy 76. Interverranno i protagonisti del "Sistema di protezione civile: i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, le Unità cinofile (Avpc Lomagna), Protezione civile a cavallo (Giubbe verdi di Lombardia), soccorso sanitario con i Volontari di Calolziocorte, e l'antincendio boschivo. Durante tutto il pomeriggio letture a tema per i più piccoli a cura della biblioteca di Valgreghentino. Alle 21, il cineteatro Jolly di Olginate ospiterà lo spettacolo teatrale "Patatrak, una calamità naturale è sempre dietro l'angolo", a cura di Barabao Teatro. "10 anni di attività, 10 anni di solidarietà: una serata per continuare ad aiutare" è il tema della'iniziativa che vedrà l'intervento del sindaco di Caldarola, Luca Giuseppetti, che aggiornerà i presenti su quanto realizzato finora nel paese colpito dal sisma e aiutato nella ricostruzione anche dalla Protezione civile e dalla popolazione di Valgreghentino. Anche Avis, Aido, Agorà e altre associazioni hanno deciso di sostenere la serata teatrale.

Domenica 31 marzo alle 10 verrà invece celebrata la santa messa nella chiesa parrocchiale di piazza San Giorgio a Valgreghentino. Al termine della funzione religiosa, corteo fino al municipio e cerimonia istituzionale del 10° anniversario.

