Valgreghentino, consegna della Costituzione ai neo diciottenni

A Valgreghentino è in programma un doppio importante appuntamento istituzionale aperto alla cittadinanza. Il Comune, in accordo con il gruppo Alpini, invita tutti a partecipare alle celebrazioni del IV Novembre che si terranno domani, lunedì, con celebrazione della santa messa alle 8.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Subito dopo partirà il corteo diretto al monumento ai caduti per la deposizione della corona d'alloro. Da qui i partecipanti si trasferiranno quindi all'altro monumento cittadino presso la frazione di Dozio.

L'Amministrazione guidata dal sindaco Matteo Colombo organizza inoltre una cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai giovani. L'iniziativa riguarda in particolare i neo diciottenni. I ragazzi e le ragazze nati nel 2001 sono invitati, insieme alle loro famiglie, a partecipare all'iniziativa che si terrà domenica 17 novembre nella sala polivalente di via Luigi Tavola 6. Insieme alla Carta Costituzionale verrà consegnata ai giovani anche la Tessera elettorale. Durante la cerimonia l'associazione teatrale "Albero Blu" leggerà alcuni brani tratti da libri, discorsi e canzoni per richiamare alcuni temi della Cosituzione di particolare significato e di stretta attualità. Tutta la cittadinanza è invitata.