Al via "Start": a Valgreghentino un'estate di film, musica e spettacoli per ricominciare

L'Amministrazione comunale e la Pro Loco di Valgreghentino, in accordo con la biblioteca civica e l'associazione Agorà, organizzano "StART!", una rassegna di film, musica e spettacoli per l'estate 2020 con l'intento di ricominciare insieme dopo il periodo dell'emergenza Covid. Questi gli appuntamenti in programma:

- 7 luglio ore 21.30 “Hugo Cabret” (film)

- 14 luglio ore 21.30 “Rush” (film)

- 17 luglio ore 21.00 “Note d'estate” con la Banda Manzoni di Lecco (musica)

- 25 luglio ore 17.00 e 18.00 “Truciolo e il lupo” spettacolo di burattini (spettacolo)

- 28 luglio ore 21.30 “Un'estate in Provenza” (film)

- 7 agosto ore 21.00 Aironi Neri in concerto (musica) - serata offerta da Avis e Gruppo Alpini Valgreghentino

- 8 settembre ore 21.30 “Alla ricerca di Dory” (film)

- 11 settembre ore 21.00 “La cena dei cretini” (spettacolo)

In caso di maltempo gli eventi sono rimandati al giorno successivo. L'Amministrazione comunale ricorda inoltre che tutte le serate si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.comune.valgreghentino.lc.it oppure contattare la biblioteca: biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it / 0341604079 o la Pro loco: prolocovalgre@gmail.com / 3392771618.