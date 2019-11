L'arte di ricevere e il galateo a tavola: una serata a Valgreghentino

L'arte di ricevere e il galateo a tavola. Si parlerà di questo durante l'incontro in programma lunedì 2 dicembre alle ore 20.15 a Valgreghentino presso la sede dell'associazione culturale Agorà. Tra gli argomenti che verranno trattati ci sono: il design a tavola, l'introduzione degli italiani a tavola dal 1600 a oggi, il significato dei colori, il galateo di chi ospita e di chi è ospitato, l'abbinamento di cibi e vini, spunti per il pranzo di Natale.

«Verranno proposti suggerimenti per aggiungere un tocco di originalità al nostro modo di ricevere - spiegano i promotori di Agorà - Questo sia per una cena formale piuttosto che per un buffet o una semplice riunione di famiglia».

La serata sarà a cura di Miriam Prandi, life stylist. Il costo d'iscrizione è di 12 euro a persona, con le adesioni che vanno effettuate entro il 25 novembre scrivendo alla mail info@associazioneagora.it oppure contattando Gian Pietro al numero 393 9144004. I partecipanti dovranno portare due tovaglioli in stoffa. Il corso sarà confermato con un minimo di 12 iscritti.