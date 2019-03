Giovedì 14 marzo alle ore 17.30, presso la sala Arancio del Comune a Valmadrera si è svolta la conferenza stampa in cui è stata esposta la gara di arrampicata urbana “Valma Street Block 2019”, 5° edizione che quest’anno si svolgerà nella frazione Parè di Valmadrera. Ringraziamo il comune di Civate per averci ospitato la scorsa edizione e porgiamo le nostre condoglianze per la scomparsa del Sindaco Rino Mauri. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche il Presidente del CAI Gianfranco Rusconi e il Presidente e il vice dell’OSA Laura Valsecchi e Domenico Rusconi, oltre al Presidente della Consulta dello Sport Francesco Barbuto.

Grazie alla collaborazione avvenuta in questi anni tra i comuni di Valmadrera e di Civate, quest’anno gli organizzatori delle 3 società sportive, CAI Valmadrera, OSA Valmadrera e Nirvana Verde con sede a Civate, hanno deciso di tornare nel comune di Valmadrera per continuare questo tipo di manifestazione di Arrampicata Urbana.

Il sindaco di Valmadrera Donatella Crippa ha ringraziato i giovani per aver riportato a Valmadrera questa importante iniziativa che coinvolge centinaia di giovani del territorio, mentre l’Assessore allo sport Antonio Rusconi, ha evidenziato come scegliere Parè significa collegare le due caratteristiche di Valmadrera, il lago e la montagna e come questi giovani rappresentino una bellissima immagine è una grande speranza per Valmadrera.

Durante la conferenza stampa è stata presentata l’iniziativa con le sue novità ed è stato illustrato il volantino dell’iniziativa in tutte le sue parti fondamentali.

Valma Street Block 2019: il programma

Orari del volantino allegato:

12.00 inizio iscrizioni allo stand al presso pratone di pare

13.30 inizio gara in ogni postazione segnalata sulla mappa

18.00 termine gara

18.15 consegna tessera testimone allo stand d’iscrizione

18.45 finali presso il lungo lago

20.30 concerto presso il lungo lago dei gruppi “OVER THE WALL” e “The Fighettas”

Il pacco gara è comprensivo di maglia-evento, mappa postazioni, tessera testimone, buono pasto presso il centro Circolo velico Tivano e buono bibita presso lo stand Herba Monstrum

Oltre la gara ci saranno le postazioni di climbing roller by Climb-Up e slackline che formeranno una classifica separata con premi.

E' consigliata la preiscrizione al sito seguente per velocizzare le procedure il giorno della gara.

https://goo.gl/forms/psqXyuXu6gJa6Gkw1

È stata inoltre un occasione per ringraziare gli sponsor e i collaboratori, vedi volantino, che rendono realizzabile questa manifestazione.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a sabato 6 aprile.

Gallery