Valmadrera, vent'anni da città: le celebrazioni

In occasione dei vent'anni dal conferimento del titolo di Città al Comune di Valmadrera, l’Amministrazione Comunale organizza una serata di celebrazioni al Centro Culturale Fatebenefratelli.

In concomitanza con la ricorrenza, verranno ricordati due importanti amministratori del passato di Valmadrera: la Sala Auditorium del Fatebenefratelli verrà infatti intitolata a Mauro Panzeri, esempio di impegno di servizio e di amore per la sua famiglia e la sua Valmadrera, Sindaco dal 1975 al 1990, promotore, tra l’altro, dell’acquisto del Fatebenefratelli da parte del Comune e della sua successiva rinascita, mentre la attigua Saletta verrà intitolata ad Antonio Rusconi detto “Fortu”, impegnato per molti anni come Vicesindaco e Assessore e, poi, dal 1990 al 2013, ogni giorno negli uffici comunali, a disposizione della comunità, delle persone più importanti come di quelle più semplici.

Verrà poi consegnata a tutti i nati nel 2001 e residenti a Valmadrera una copia della Costituzione Italiana, al fine di avvicinare i nuovi cittadini ai principi fondanti di quella vita politica della quale sono chiamati da oggi ad essere parte attiva.

Tutta la cittadinanza è invitata.

