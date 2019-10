Un altro prestigioso appuntamento in calendario per l’Orchestra di Fiati della Brianza, l’ensemble di giovani musicisti lariani nata nel 2008 come associazione di promozione culturale. Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, l’autunno 2019 si apre con un evento di straordinario spessore artistico, che andrà in scena a Valmadrera domenica 27 Ottobre alle 20.45, presso il CinemaTeatro ArteSfera in via dell'Incoronata 8. Grazie anche al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’Orchestra di Fiati della Brianza darà corpo e suono ad uno straordinario omaggio a Franco Cesarini, uno dei più versatili e premiati compositori contemporanei. Il progetto in questione prende il nome di “The Archangels" e prevede l'esecuzione della Symphony n.1 di Franco Cesarini, per la direzione del maestro Alessandro Pacco. L’opera, di intenso fascino e complessità, consta di quattro movimenti (corrispondenti appunto ai quattro arcangeli) con un impianto tematico che risente dell’influsso delle melodie gregoriane. Proprio il confronto diretto con il repertorio medievale e rinascimentale costituirà infatti il prologo all’esecuzione dell’Orchestra di Fiati della Brianza, affidato all’accademia Il Giardino delle Muse, ensemble di flauti dolci diretta da Simone Erre. Il concerto è di fatto anche un omaggio a Padre Davide Dell'Oro, sacerdote gesuita ospite a Valmadrera, ed è quindi realizzato in collaborazione con la Parrocchia Sant'Antonio Abate di Valmadrera. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con obbligo di ritiro biglietto all'ingresso oppure nei giorni precedenti il concerto presso la segreteria della parrocchia di Valmadrera (piazza Mons. Citterio).

Nata all’inizio del 2008, l’Orchestra di Fiati della Brianza, riunisce alcuni tra i migliori giovani musicisti e studenti di Conservatorio delle province di Lecco, Como e Sondrio. L’obiettivo, fin dalla fondazione, è stata quella di condividere con il pubblico la conoscenza del repertorio della musica originale per fiati, spesso di elevato valore artistico ma allo stesso tempo intrigante e coinvolgente. Il repertorio spazia dai grandi classici per banda militare della prima metà del ‘900 alle più recenti opere originali dei maggiori compositori contemporanei, con escursioni nel campo delle trascrizioni d’autore, del musical e delle colonne sonore di film. L’Orchestra ha ottenuto numerosi riconoscimenti in festival nazionali e internazionali e, negli anni scorsi, è stata impegnata in una serie di concerti con la straordinaria partecipazione di solisti delle maggiori realtà orchestrali italiane, come l’Orchestra del Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.