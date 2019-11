Gabriele Cirilli in "Mi piace... di più"

Gabriele Cirilli, noto comico di Sulmona, classe 1967, si esibirà il prossimo 1° dicembre 2019 al teatro Artesfera di Valmadrera.

"Mi piace... di più" è lo spettacolo che Cirilli propone per la prossima stagione 2019/2020 ripartendo dal successo della stagione appena trascorsa. Uno spettacolo si costruisce nel tempo, si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c'è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d'attore che Gabriele non disattende mai.

"Mi piace... di più" si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.

Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un "mi piace". Continuamente apprezziamo o siamo apprezzati, giudichiamo e veniamo giudicati. "Mi piace" è la parola chiave della nostra esistenza! Se piaci o ti piace è fatta!

«Questo spettacolo è il mio show col quale riesco ad abbracciare il pubblico fino a portarlo dopo due ore in camerino da me soddisfatto, appagato, stupito, colpito, ammirato, basito, sorridente, insomma guarito per un paio d'ore dalla quotidianità che non è sempre così divertente - spiega Cirilli - "Mi piace" sentire a fine spettacolo "Che bello, mi sono divertito tantissimo. Ho riso per due ore". E questo, devo dire, è la cosa che Mi piace di... più».

Prevendita online – www.ideainpiu.it

Biglietteria - presso la Parrocchia S'Antonio Abate di Valmadrera nei seguenti giorni/orari: il Giovedì dalle 9 alle 12.30 - Tutti i posti sono numerati