L'Amministrazione Comunale di Valmadrera in collaborazione con il C.I.F. e l'autrice Servedio Tatiana, organizza l'evento "Storie di donne coraggiose", sabato 16 marzo dalle ore 11.00 alle ore 18.00, presso la Sala Ex-Equo del Centro Culturale Fatebenefratelli. Filo conduttore dell'incontro sarà la figura della donna e le numerose realtà che la caratterizzano. Si tratta di un omaggio alla donna sotto molteplici punti di vista, con particolare attenzione all'aspetto artistico.

Dalle ore 11.00 saranno aperte al pubblico tre esposizioni dedicate alla donna: una pittorica dal titolo "Volti, emozioni… donne" a cura della pittrice Canali Alessandra; una fotografica dal titolo "Donne d'altri tempi" a cura del Centro Fotografico Gianni Anghileri e una mostra di ceramiche dal titolo "Corpi e anime" a cura della ceramista Chiara Romanò.

Alle ore 15.00 Alessia Pozzoni, direttrice del blog "Profumo di carta e inchiostro" presenta "Storie di donne coraggiose. Fato, caso, destino…" di Tatiana Servedio, edito da Europa Edizioni. Si tratta del secondo romanzo dell'autrice valmadrerese e spin-off di "Passetti di seta", sua prima opera. Tatiana narra le vicende di nonna Lina, donna coraggiosa ed esperta levatrice che, per salvare la bisnipote Melina ed esaudire le ultime volontà dell'adorata nipote Norma, fugge dal suo paese con un inganno. In queste pagine la scrittrice racchiude tanto le difficoltà della vita dei primi del '900 quanto le speranze e i sentimenti che animano il nostro spirito al giorno d'oggi. Una storia interessante e mai scontata, un intreccio ben costruito e personaggi, soprattutto femminili, memorabili.

La blogger Alessia, moderatrice della presentazione, leggerà alcuni passi del romanzo scelti con la collaborazione del C.I.F. di Valmadrera. Si tratta di un organizzazione che da 40 anni opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone.

Seguirà un breve intervento di Francesca Andreotti, ostetrica, responsabile del forum "Una Maia per amica - due ostetriche accanto a te", nato per creare una rete assistenziale disponibile e immediata tra l'ostetrica e le donne.

Alle ore 16.00, a conclusione degli interventi, sarà offerto un buffet.

L’ingresso alla manifestazione è libero.