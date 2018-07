Corsa in Montagna: nasce la Valquarata3Race a Valgreghentino

La Pro Loco di Valgreghentino, con il supporto delle associazioni del territorio e il Patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, e del Comune di Valgreghentino, organizza il 30 settembre 2018 la 1° edizione dell’evento sportivo denominato Valquarata3Race nel comune di Valgreghentino: gara di corsa in montagna a staffetta a 3 elementi. Il nome deriva dall’omonima valle dove si svolgerà il circuito di gara, che sarà quasi esclusivamente su percorso fuoristrada lungo le mulattiere e i sentieri che portano verso le frazioni di Biglio e Dozio.

La scelta di tale tracciato non è casuale, ma rappresenta la volontà di valorizzare alcune località di questo territorio facendo conoscere quei sentieri storici dove gli antenati locali hanno passato la loro vita. Impegno volto anche nel mantenere vivo il ricordo delle tradizioni e nel far riscoprire la bellezza della natura che chiunque può vivere con una passeggiata una corsa o in bicicletta. Per questa gara è stata scelta la formula della staffetta a tre elementi, con lo scopo di mettere in luce la forte valenza aggregativa che lo sport deve trasmettere. Ogni frazionista percorrerà singolarmente il percorso e, al termine della competizione, la somma dei tempi determinerà l’ordine di arrivo delle squadre.

L’evento prenderà il via da Piazza San Giorgio alle ore 14:00 di domenica 30 settembre 2018, preceduto dalla consegna dei pettorali ai partecipanti a partire dalle ore 11.00 presso l’oratorio Beato card. Schuster in piazza Roma.

A seguire si svolgeranno le premiazioni che vedranno riconoscere le prime cinque terne classificate di ogni categoria: femminile, maschile e mista. Un premio verrà consegnato anche al miglior frazionista maschile e femminile.

Il percorso avrà una lunghezza di circa 6,5 chilometri per un dislivello di oltre 350 metri e metterà a dura prova i concorrenti nella ripida salita della prima parte di gara, per poi fare selezione anche in discesa dove si dovrà fare molta attenzione alle insidie del terreno.

Sono aperte le iscrizioni online tramite il sito www.kronoman.net

Per informazioni è possibile:

▪ consultare la pagina Facebook cercando @valquarata3race;

▪ scrivere all’indirizzo di posta elettronica valquarata3race@gmail.com;

▪contattare Davide Panzeri (3939143700)

L’ultima informazione è relativa al progetto benefico che questo evento intende sostenere la solidarietà verso i paesi colpiti dal terremoto, come Caldarola che la Pro Loco di Valgreghentino da oltre un anno sta aiutando nella sua ricostruzione.