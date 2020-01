Varenna: centinaia di persone per l'incontro con don Luigi Verdi

Quasi 300 persone si sono riunite martedì sera presso la chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Varenna per assistere all’incontro con don Luigi Verdi, ; un evento che è stato promosso dalla Parrocchia di Varenna guidata da don Carlo Lucini. Presenti il Vicario Episcopale della zona di Lecco Mons. Maurizio Rolla e il parroco di Bellano e decano don Emilio Sorte.

“L'amore fattelo bastare” - questo era il titolo della serata - è il fil rouge che ha legato i numerosi temi presi in esame da don Luigi, che durante i passaggi della sua predicazione ha messo in relazione filosofia contemporanea, passi del Vangelo, aneddoti personali per evidenziare la fragilità della nuove generazioni, causata soprattutto dall'incapacità di soddisfare pienamente i veri bisogni dell'uomo, non riconducibili alle chimere di un consumismo sfrenato. Nel suo intenso intervento Don Luigi ha esortato i presenti a coltivare il sentimento d'amore più puro, come quello espresso dai bambini, che sono più sinceri degli adulti spesso zavorrati da pregiudizi ed ipocrisie. L'amore come un tenero viaggio terreno che ci ricongiunge al divino.

Una serata di grande intensità spirituale, che ha è stata occasione, seguendo le parole del Parroco don Carlo Lucini, di «rinnovare il desiderio di incontro e comprensione presente in ogni uomo, spesso sopito nelle incessanti tribolazioni del quotidiano comune».

L'incontro si è concluso con un momento conviviale sul sagrato della chiesa, dove il Gruppo Alpini di Varenna ha offerto vin brulè, the caldo e una fetta di panettone ai partecipanti all’incontro.

Gallery