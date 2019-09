Concerto di Arpe Celtiche a Varenna

Arpe celtiche nel suggestivo scenario di Varenna. Sabato 7 settembre l'Hotel Royal Victoria ospiterà lo spettacolo dell'ensemble Tinere Harpa con inizio alle ore 21.15. La manifestazione è promossa dal Comune e rientra nel "Varenna Festival" giunto alla sua seconda edizione. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Si esibirà l'ensemble Tinere Harpa

Tinere Harpa è un ensemble di sei arpe tradizionali con tre voci. Il gruppo nasce dal desiderio di dar vita ad una realtà artistica di reciproco scambio ed ispirazione musicale, dove l'estro ed il genio creativo servono il fine di condividere e diffondere con semplicità ed immediatezza una musica fresca ed innovativa.

Il repertorio è totalmente originale, composto di musiche proprie dalla natura eclettica, orchestrate in modo da condurre l'ascoltatore al cuore di una narrazione musicale coinvolgente ed emozionante. La formazione ha all'attivo più di 50 concerti in quattro anni di attività, suonando in luoghi culturali d'eccellenza milanesi e lariani come l'antico battistero di Santa Maria del Tiglio a Gravedona, la millenaria Basilica di Galliano a Cantù, il chiostro santuario Santa Maria alla fontana a Milano, l'antichissima basilica di Sant'Eufemia sull'isola Comacina nel lago di Como, la raffinata villa Cipressi a Varenna e lo storico chiostro della facoltà teologica dell'Italia settentrionale nel cuore del quartiere di Brera; da citare inoltre gli ingaggi oltreconfine nei Paesi Baltici.

Il programma della serata

Bodengo. Composizione ispirata dalla fresca valle di Bodengo, dove la frizzante pace è forza vitale (ri)generatrice

Luci orobie: Composizione che racchiude il fascino ed il potere evocativo dei ricordi quando s’accendono limpidi e chiari, come luci di una città vista dall’alto, quasi la terra diventasse uno specchio di stelle

Love in us: Un dialogo melodico tra due differenti punti di vista, affacciati su una sola realtà armonica

Stella del mattino: Giovane composizione, fresca come l'aria del mattino, dolce come i caldi raggi d'un sole che sorge al di sotto d'una stella

Gallery