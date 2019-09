Tutto pronto a Vercurago per la Corsa a coppie dell'Innominato: caccia al record

Ultimi giorni di preparazione in vista della Corsa a coppie dell'Innominato. L'atteso evento sportivo si terrà sabato 21 settembre a Vercurago con partenza alle ore 16.45 dall'oratorio del centro paese. Già oltre 200 le preiscrizioni che sarà possibile effettuare fino a giovedì sera. Ora gli organizzatori - i volontari di Avis, oratorio, Gev Lumaca e Amici di Chiara - sperano di superare il precedente record di 235 coppie (470 corridori). Chi vorrà partecipare potrà iscriversi anche sul posto sabato pomeriggio poco prima del via. Le coppie al via possono essere maschili, femminili o miste.

Previsto un percorso di circa dieci chilometri dal lago a San Girolamo, in uno scenario impegnativo e allo stesso tempo suggestivo, con un buon dislivello fino alla Rocca dell'Innominato e arrivo sempre in oratorio. Una manifestazione molto apprezzata perchè nasce con lo scopo di favorire lo sport, l'aggregazione e la promozione del territorio, con un occhio alla solidarietà visto che parte del ricavato verrà devoluto alla ricerca medico-scientifica. Una corsa adatta non solo agli atleti forti, ma anche a chi si sta appassionando piano piano a questa disciplina. In programma anche una corsa dell'Innominato Junior che partirà poco prima rispetto alla gara ufficiale.

Per questa sesta edizione gli organizzatori hanno anche incaricato un videomaker professionista di realizzare un filmato promozionale della gara che riprende il percorso e il paese da terra e dal cielo (potete vederlo cliccando sul link sopra). I volontari (nella foto sotto) sono impegnati proprio in queste ore nell'allestimento e nella pulizia del percorso. Dopo l'arrivo, premiazioni, cena e serata in musica sempre nel cuore di Vercurago. Appuntamento dunque a sabato 21 settembre.

Il programma della manifestazione

ore 14.30 Ritrovo presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Vercurago (LC).

ore 15.30 Partenza Corsa Innominato Junior dedicata ai bambini e ragazzi.

ore 15.45 Termine ultimo per le iscrizioni.

ore 16.45 Partenza della 6° edizione della Corsa a coppie dell'Innominato

ore 17.30 Arrivo previsto della prima coppia, sempre presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago.

ore 18.30 Premiazioni delle varie categorie ed estrazione dei premi a sorteggio per le coppie presenti.

ore 19.15 Inizio Cena aperta a tutti. Per tutta la durata della manifestazione in funzione anche il servizio bar.

ore 19.30 Inizio Musica Live con Beppe Martinelli

