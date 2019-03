Via Crucis per lavoratori a Lecco

«Non piangere più perché Colui che è al tuo fianco non ti ha abbandonato. Non piangere più perché ti ha condotto a casa sua».

La Via Crucis per lavoratori, in centro città. L'iniziativa si svolgerà il 29 marzo fra le 13.30 alle 14.20 e sarà presieduta da monsignor Milani, snodandosi lungo il seguente percorso: Piazza Santa Marta-Via Bovara-Piazza XX Settembre-Piazza Cermenati-Basilica San Nicolò.