"Viaggiare fra i Continenti": si parte con l'Asia

Dopo la fortunata serie di incontri dal "Pellegrinaggio al Viaggio", Luce Nascosta in collaborazione con il Comune di Civate e la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto presenta una nuova serie di serate dedicate questa volta ad itinerari fuori dal comune nei cinque continenti, che inizierà venerdì 11 ottobre: "Viaggiare fra i Continenti" con Carlo Castagna.

Si tratta di una rassegna di incontri che attraverso le immagini e il racconto di alcuni protagonisti farà conoscere itinerari percorsi nei vasti territori di Africa, Asia e America Latina. Viaggi compiuti nello spazio e nel tempo, normalmente zaino in spalla, a piedi, a cavallo, a cammello o con mezzi pubblici e in auto, a partire dal lontano 1973, alla scoperta ed all'incontro di persone, civiltà e culture che vanno oramai via via scomparendo.

Prima stagione: Asia

11 ottobre - Mongolia: In auto da Lecco a Ulaanbaatar e Tzaatan, gli uomini delle renne

18 ottobre - Vietnam e Cambogia: le eredità dell’Indocina

25 ottobre - Laos e Thailandia: i regni del Siam e di Lan Xang

8 novembre - Sri Lanka e Maldive: nelle isole dell’oceano indiano

15 novembre - Da Lecco a Pechino sulla mitica Via della Seta (con la presentazione del nuovo volume d’immagini e racconti dello straordinario viaggio)

Tutte le serate si terranno alle ore 21 presso la quattrocentesca Casa del Pellegrino di Civate. Parcheggio in piazza Antichi Padri; ingresso a sinistra della parrocchiale.