"Le Vie del Viandante": si presenta il progetto europeo

“Le Vie del Viandante” sono un grande itinerario internazionale di trekking che conduce dal passo San Bernardino, in Svizzera, al centro di Milano; ne fanno parte, tra gli altri, il Sentiero di Leonardo, la Via San Bernardino (Svizzera), la Via Francisca, il Sentiero del Viandante.

Sabato 19 ottobre 2019 dalle 11 alle ore 13 presso l’Auditorium della Casa dell’Economia, in via Tonale 28/30 a Lecco, sarà presentato il progetto europeo che ha l’ambizione di portare nuovi turisti in tutti i territori attraversati dal reticolo di sentieri storici.

L’incontro sarà l’occasione per presentare in anteprima il nuovo logo, che contraddistinguerà Le Vie del Viandante, e per avviare la costituzione di una Destination Management Organisation (DMO) di prodotto per la gestione, promozione e commercializzazione di questa nuova proposta turistica.

La DMO di prodotto, infatti, è un'organizzazione di governance che nasce per coordinare tutti gli attori interessati al successo di un prodotto turistico: gli Enti pubblici per l'operatività dei sentieri e la promozione istituzionale, i raggruppamenti di imprese per la progettazione e commercializzazione dei pacchetti turistici, le proloco e le associazioni per la valorizzazione turistica degli eventi e delle tradizioni. L’incontro si rivolge in maniera particolare a queste realtà.

«Una sfida importante quella lanciata da questo progetto - commenta l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina -, con l’obiettivo di promuovere il territorio nel suo insieme, valorizzando storia, cultura e paesaggio, attraverso il filo conduttore de Le Vie del Viandante. Un lavoro di sistema territoriale importante, che si basa sulla collaborazione tra enti pubblici, imprese private e associazioni locali».

La mattinata inizierà alle 11 con la registrazione dei partecipanti, mentre il programma dell’incontro prevede l’avvio dei lavori alle 11:15 con il benvenuto di Massimo Gatti, Project Manager de “Le Vie del Viandante 2.0” e moderatore, alle 11:25 “Il cammino Le Vie del Viandante: scenari e obiettivi” a cura di Francesca Bonacina, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Lecco, alle 11:45 “La DMO di prodotto turistico Le Vie del Viandante” a cura di Carlo Montisci, Destination Manager del progetto, alle 12:05 la presentazione del nuovo logo del Cammino, sempre a cura di Francesca Bonacina e alle 12:15 “Il marchio ombrello e i marchi di sentiero” a cura di Orietta Colturri, Comunication Manager del progetto.

Spazio al dibattito dalle 12:30 e, a seguire, attorno alle 13, light lunch con i prodotti del territorio.