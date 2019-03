Giornate del Fai a Casatenovo

In occasione delle Giornate FAI di Primavera sabato 23 marzo dalle 10.00 alle 17.00 e domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 17.00 a Casatenovo saranno aperti e visitabili i seguenti beni culturari:

Chiesa di Santa Giustina

Chiesa di Santa Margherita

Villa Greppi di Busseno

Villa Lattuada* (domenica riservata ai soli iscritti al FAI)

Villa Mapelli Mozzi

Contributo per l'ingresso e la visita guidata euro 3,00

Link ai luoghi aperti a Casatenovo : luoghi-aperti-Casatenovo

Sito delle giornate FAI di primavera: giornate-fai-di-primavera

Per informazioni sui luoghi aperti chiama lo 02.467615399 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00, sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 24 marzo dalle 9.00 alle 18.00.

Il comune ringrazia per il supporto locale: La Delegazione FAI Alta Brianza ringrazia vivamente le famiglie Greppi di Bussero, Mapelli Mozzi e Vismara che, con grande generosità e sensibilità, aprono le loro dimore private per questa grande occasione di conoscenza e valorizzazione. Si ringraziano per la partecipazione e il contributo organizzativo: l’Amministrazione comunale di Casatenovo, gli Uffici comunali, l’Associazione Pro Loco, i Carabinieri, la Polizia locale, il Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza, tutte le Associazioni di volontariato locale, i Cittadini casatesi, i Dirigenti degli Istituti scolastici G. Fumagalli di Casatenovo e A. Greppi di Monticello Brianza. Un particolare ringraziamento al Centro di Ricerca Coordinata Beni Culturali dell’Università degli Studi di Milano per la fattiva collaborazione. A ciascun Volontario della Delegazione che, con grande passione e competenza, ogni anno rende possibile il realizzarsi di questo grande evento, va un ringraziamento speciale.