"Disegniamo l'arte" a Villa Manzoni

Domenica 31 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede museale di Villa Manzoni, il Si.M.U.L., in collaborazione con Abbonamento Musei Lombardia, presenta la quarta edizione dell’iniziativa “Disegniamo l’arte”. Un laboratorio didattico rivolto a bambini e ragazzi, con età inferiore ai 14 anni, che ha come principale obbiettivo quello di promuovere la conoscenza e la fruizione dei musei della regione, attraverso la scoperta delle collezioni e la loro trasposizione figurativa su carta, grazie all’utilizzo dei materiali forniti da Faber-Castell. L’invito è rivolto a tutti e in particolare ai possessori della tessera Abbonamento Musei Lombardia Junior.

Il Si.M.U.L., in linea con l’obiettivo dell’iniziativa di favorire la partecipazione delle famiglie alle attività museali, propone la valorizzazione dell’opera La mia famigliadi Orlando Sora, esposta all’interno della Galleria Comunale d’Arte – Sezione d’Arte moderna, a Villa Manzoni.

Dopo una breve visita guidata, atta a informare i partecipanti dell’importante contributo artistico e culturale offerto dal pittore alla città di Lecco, e la presentazione di alcune essenziali notizie sulle opere conservate nella Galleria Comunale di Arte moderna, il tema intimo della famiglia servirà da motivo trainante per l’attività didattica. Ai bambini e ragazzi verrà proposto di rappresentare il proprio nucleo famigliare ispirandosi all’opera di Sora, cimentandosi con matite, pennarelli e potendo sperimentare la tecnica del collage.

«Un'iniziativa che dà continuità al calendario delle proposte che nascono nell'ambito della rete di Abbonamento Musei card di Regione Lombardia - sottolinea l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - e che intende avvicinare i più giovani all'arte insieme alle loro famiglie. Un modo nuovo di visitare, vivere il museo e avvicinarsi all’arte che vi invito a provare!».

L’attività, come anche l’ingresso al museo di Villa Manzoni, sarà gratuita per tutti gli interessati, previa iscrizione obbligatoria, entro mercoledì 27 marzo, mediante prenotazione al numero di telefono 0341/481247-9 o all’indirizzo e-mail educazione.musei@comune.lecco.it.