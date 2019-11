Natale a Villa Monastero

Villa Monastero a Varenna si prepara a immergersi nel clima natalizio; la Provincia di Lecco ha infatti definito una serie di aperture per il mese di dicembre e i primi giorni del 2020 che vanno ad aggiungersi a quelle domenicali già previste dal calendario invernale.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio in sala Fermi si potrà ammirare un presepe del '700 della tradizione napoletana. Sabato 7 dicembre la Casa Museo e il Giardino botanico saranno aperti al pubblico dalle 10.30 alle 16.30. Alle 15 verrà proposto un laboratorio gratuito per la decorazione di sfere natalizie dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno partecipare liberamente e portare a casa gli addobbi realizzati; non è richiesta la prenotazione.

Alle 20.30 in sala Fermi è prevista l'esibizione del Coro femminile CorolLario di Dervio, diretto da Lina Morstabilini con la partecipazione del soprano Daniela De Francesco; verrà eseguito un repertorio di canti natalizi per ricreare l’atmosfera magica del Natale. L’ingresso è libero dalle 20.

Nel periodo dell'Avvento e delle festività natalizie, la Casa Museo e il Giardino botanico saranno aperti nei seguenti giorni dalle 10.30 alle 16.30:

dicembre: 7-8-15-22-26-27-28-29-30-31

gennaio: 1-2-3-4-5-6

Dal 12 gennaio riprenderanno le consuete aperture domenicali.

Fino a domenica 2 febbraio, nei giorni di apertura e con l’acquisto del biglietto per la Casa Museo, sarà inoltre possibile visitare la mostra Carte in…cantate - Antonio Ghislanzoni attraverso le lettere dell’Archivio di Villa Monastero e altri inediti documenti e immagini.