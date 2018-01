Si festeggia - sabato 10 febbraio - il Carnevale a Villa Monastero.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Varenna, in collaborazione con la ProVarenna, avrà inizio alle ore 14.30 con la sfilata delle maschere che dalla zona Imbarcadero, accompagnata dal Corpo Musicale Liernese, raggiungerà - passando per le vie del centro - la dimora sul lago. Lì, i bambini potranno partecipare al tradizionale laboratorio delle maschere e tutti i partecipanti riceveranno un diploma speciale. Al termine il Comune di Varenna e la ProVarenna offriranno a tutti una gustosa merenda a base di chiacchiere e cioccolata calda.

«In attesa dell'apertura della nuova stagione - commenta Luigi Comi, consigliere provinciale delegato alla cultura e al turismo - la Provincia di Lecco aprirà Villa Monastero per il tradizionale appuntamento del Carnevale dedicato in particolare ai bambini: sarà un’occasione speciale per vivere Villa Monastero in una veste caratteristica, ricca di colori e allegria».

La partecipazione alla festa, con ingresso al Giardino Botanico, sarà gratuita; mentre la Casa Museo potrà essere visitata al costo speciale di 3 euro.

Per informazioni: www.villamonastero.eu.