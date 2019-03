Villa Monastero, partita la stagione 2019

Lo scorso 1° marzo si è aperta la nuova stagione di Villa Monastero e la Provincia di Lecco ha già messo in calendario una serie di attività e iniziative.

Il Giardino botanico, fino al 1° novembre, è aperto tutti i giorni, mentre la Casa Museo è visitabile nei giorni e negli orari di apertura consultabili sul sito.

Anche per il 2019 Regione Lombardia ha confermato il riconoscimento di Raccolta museale per la Casa Museo Villa Monastero di Varenna. In particolare, nel corso del monitoraggio tenutosi nel 2017, oltre alle collezioni della Casa Museo, sono state riconosciute la sezione dedicata al professor Giovanni Polvani (1892-1970), presidente della Società italiana di fisica e del Consiglio nazionale delle ricerche, con gli strumenti scientifici di ottica, elettrodinamica e meccanica statistica appartenuti a lui e alla sua scuola, e la sezione dedicata al Giardino botanico con i suoi 900 esemplari.

Villa Monastero offre la possibilità alle scuole di visitare e scoprire il proprio patrimonio grazie a molteplici percorsi didattici basati sull'approfondimento delle collezioni collocate nella Casa Museo e nel Giardino botanico.

Sei percorsi didattici

I 6 percorsi didattici sono stati studiati per diverse fasce di età e in base alle differenti esigenze d'apprendimento, tenendo conto degli obiettivi dei programmi ministeriali, e progettati per coinvolgere gli alunni secondo il principio educativo di "imparare divertendosi":

1. Abitare la casa, differenti modi di abitare nel tempo tratta la storia dell'arredamento, illustrando i vari ambienti della Villa e gli arredi, individuandone le caratteristiche funzionali attraverso i cambiamenti avvenuti nel tempo.

2. Architettura in movimento. Da Monastero a Villa si concentra sulle trasformazioni architettoniche operate nel corso dei secoli sull’edificio durante i tre momenti fondamentali della storia della dimora (il Monastero, la Villa e il Centro convegni).

3. Mobili viventi raccontano una storia di legno illustra la vita della Villa attraverso gli arredi lignei, analizzandone i diversi tipi di legni, la loro lavorazione, le differenti tipologie di mobili, le tecniche di produzione e di ornamentazione.

4. Il ritratto: l'anima e il volto analizza l'evoluzione del diverso modo di rappresentazione di un personaggio e le diverse tecniche pittoriche attraverso la raccolta dei dipinti della Villa.

5. A spasso per il Giardino botanico illustra le diverse specie botaniche presenti nel Giardino, il loro aspetto e le caratteristiche particolari.

6. Una finestra sul lago: i pesci di Villa Monastero è un percorso per conoscere le specie ittiche lariane, accompagnato dall’osservazione diretta della fauna ittica con la visita all’Incubatoio De Marchi di Fiumelatte.

Il programma stagionale

Come ogni anno la stagione di Villa Monastero prosegue con eventi, iniziative e mostre per tutti i tipi di pubblico.

Domenica 31 marzo dalle 14.30 alle 17.30 verrà riproposta la quarta edizione di Disegniamo l'arte, in collaborazione con l'Associazione Abbonamento Musei, promotrice del circuito Abbonamento Musei Lombardia Milano.

I piccoli artisti verranno incoraggiati a esplorare la Casa Museo per trovare e osservare i ritratti conservati al suo interno e successivamente, attraverso il disegno, potranno stimolare la loro fantasia in un contesto dove gioco, arte e cultura si combineranno secondo il principio di "imparare divertendosi".

L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, è inclusa nel biglietto di ingresso (gratuito fino agli 11 anni compiuti) e non necessita di prenotazione.

Ad aprile e maggio si svolgerà Camelie sul Lario 2019, in collaborazione con Villa Carlotta di Tremezzo, Villa Cipressi di Varenna, Villa Melzi di Bellagio e Palazzo Gallio di Gravedona.

A Villa Monastero sabato 6 aprile gli adulti potranno partecipare a un inedito laboratorio espressivo sensoriale interattivo dedicato alla camelia. I partecipanti saranno condotti in un percorso di riscoperta sensoriale nel Giardino botanico, tra colori, suoni e profumi. L'iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso per un massimo di 20 partecipanti. Gli interessati a partecipare al laboratorio potranno lasciare il nominativo al personale della biglietteria al momento dell'ingresso.

Da sabato 6 aprile a domenica 2 giugno, nella sala Rossa della Casa Museo, sarà possibile visitare la consueta mostra dedicata ad antichi e preziosi servizi da tè di varie manifatture italiane e straniere, accompagnati da raffinati servizi da caffè in argento dell'Ottocento e del primo Novecento.

Costi e informazioni

Il biglietto intero per la visita di Casa Museo e Giardino è 9 euro (7 euro per i residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 6 euro (4 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L'ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 6 euro (4 euro se residenti in provincia di Lecco), per il solo Giardino è di 4 euro (2 euro per i residenti in provincia di Lecco).

L'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

È possibile acquistare il biglietto cumulativo per la visita di Villa Monastero e dei giardini della vicina Villa Cipressi nei giorni di apertura di quest’ultima.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.