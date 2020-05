Villa Monastero, porte aperte nei mesi di maggio e giugno

La Provincia di Lecco ha disposto la riapertura del Giardino botanico e della Casa Museo di Villa Monastero, che avverrà sabato 23 maggio nel rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Saranno garantite le misure più idonee per rispettare le norme d'igiene e sul distanziamento sociale necessarie per consentire ai visitatori di effettuare la visita in piena sicurezza.

Il Giardino botanico sarà aperto a maggio e a giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19.30; la Casa Museo a maggio da giovedì a domenica, a giugno da martedì a domenica e festivi sempre dalle 10.00 alle 19.30.

Visite anche virtuali

Per chi desidera esplorare il Giardino botanico e la Casa Museo a distanza proseguono le iniziative online sul sito web e sui canali Facebook e Instagram; è possibile infatti effettuare il tour virtuale interattivo accompagnati dalle voci degli ultimi proprietari privati, i coniugi De Marchi, mentre continua l'iniziativa "Il bello dell'abitare a Villa Monastero: curiosità e arredo in una dimora eclettica lariana" con la pubblicazione di foto e schede descrittive degli ambienti più suggestivi.

Il biglietto d'ingresso è di 10 euro (8 euro solo il Giardino). L'ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci dell'Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco è di 7 euro (5 euro solo il Giardino). L'ingresso ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3,50 euro solo il Giardino). L'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti.