XVII Ville Aperte in Brianza

Dopo il successo della scorsa edizione, torna dal 14 al 29 settembre 2019 "Ville Aperte in Brianza", la manifestazione che propone visite guidate con lo scopo di valorizzare, promuovere e riscoprire il patrimonio culturale della Brianza.

Anche in questa XVII edizione saranno coinvolti oltre 150 siti tra ville di delizia e altri edifici di significativo valore storico e artistico (chiese, complessi architettonici, musei, ville, mulini storici, cascine) del territorio delle “Brianze”, comprendente le province di Monza e Brianza, di Como, di Lecco, di Milano e di Varese.

La manifestazione è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati del territorio

Tema di questa edizione, in linea con le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, “Le vie dell’acqua: Leonardo e la Brianza”: si darà spazio a giovani artisti e associazioni culturali per la realizzazione di performance artistiche e spettacoli legati al genio fiorentino. In particolare sono state proposte due call for artists, “L.E.O. e i bambini. Leggere, esprimere, osservare” che propone attività educative e didattiche rivolte ai bambini e “Start-Art” rivolta ad un pubblico eterogeneo, con lo scopo di promuovere e sostenere progetti innovativi e creativi che verranno presentati durante la “Ville aperte in Brianza”.

Tra le novità della XVII edizione “Ville Aperte in Brianza…e poi”, per la prima volta vengono proposte visite guidate ed eventi speciali in alcuni siti anche dopo la manifestazione, nel weekend del 5-6 ottobre 2019.

Inoltre, non mancherà un ricco calendario di eventi e arti performative che ciascun partner proporrà al pubblico, mantenendo sempre un occhio di riguardo per il patrimonio e territorio culturale, i bambini e per il sociale.

Si riconferma il format classico che consiste nell’accesso ai beni mediante visita guidata con costo consigliato di 4€. Tale costo contenuto permette di avere un riscontro positivo da parte di un pubblico più vasto, in particolare dalle famiglie e dai più giovani.

Per maggiori informazioni

www.villeaperte.info, dove sarà possibile prenotare le visite guidate, scoprire percorsi e itinerari, consultare sezioni dedicate ai progetti speciali e su Leonardo, conoscere i siti storico-artistici del territorio e le loro proposte.

Facebook: Ville Aperte in Brianza

Instagram: @villeapertebrianza - #VilleAperte19

Twitter: @VilleAperteMB - #VilleAperte19

Ingresso: 4 euro se non specificato diversamente.

