Ville aperte in Brianza: le proposte del weekend

Dopo il successo del primo fine settimana di aperture con 7.000 visitatori, tutto pronto per il weekend clou di Ville Aperte in Brianza con oltre 90 aperture, eventi ed itinerari alla scoperta del territorio e a tema "Leonardo, l'acqua e la Brianza". Sono oltre 10.000 le prenotazioni arrivate.

I siti più gettonati si riconfermano per l'edizione 2019 il complesso di Vimercate, la Villa Borromeo d'Adda ad Arcore, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. Villa Cagnola a Inverigo (Como) si prepara a fare il pieno di visitatori insieme a Villa Monastero a Varenna (Lecco), dove sono quasi al completo le visite per la Casa Museo di Villa Monastero. Nel primo weekend, la dimora del centrolago si è confermata la più amata nella nostra provincia, con quasi 800 accessi.

Nel Lecchese aperti 23 siti

I siti aperti nel territorio della provincia di Lecco saranno invece 23. Tra le novità di quest'anno il comune di Paderno d’Adda che, proprio a picco sul fiume Adda, studiato da Leonardo, propone visite guidate al Santuario della Madonna della Rocchetta. Riapriranno al pubblico, anche per questo fine settimana, l'Orrido di Bellano, una gola naturale scavata in quindici milioni di anni dalle acque del torrente Pioverna, il Convento di Sabbioncello a Merate, una chiesa in stile gotico lombardo che racchiude importanti affreschi datati XVI secolo e il Civico Museo della Seta Abegg a Garlate dove, per l'occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, è stata allestita un'esposizione di macchine ed invenzioni di Leonardo da Vinci. Già predisposte nuove sessioni di visita a Villa Marzorati Uva a Missaglia che, in pochi giorni, ha raggiunto il sold out.

"L'Oggiono di Marco, Allievo di Leonardo"

Oltre alle visite guidate, nel prossimo week end i visitatori potranno scegliere diversi itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio ma soprattutto alla scoperta di Leonardo. A Oggiono si terrà l'Itinerario "L'Oggiono di Marco, Allievo di Leonardo", una visita nei luoghi dell'allievo di Leonardo come la casa natale e la Chiesa prepositurale di Sant'Eufemia e a Trezzo sull'Adda, Milano, l'Itinerario il Genio a Trezzo sull'Adda, una visita agli spazi espositivi del Castello Visconteo, che ospitano una mostra di modelli in scala delle macchine e delle invenzioni leonardesche tratte dai celebri codici: dal volo all’idraulica, dalla fisica alle macchine da guerra.

Per gli indecisi e per chi ancora deve scegliere e prenotare la propria visita guidata o un eventi la procedura è semplice: basta collegarsi al sito web www.villeaperte.info oppure chiamare la infoline dedicata al numero 039 9752251.