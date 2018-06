Vino e formaggi "Dop", degustazione a Pasturo

Spuma di Gorgonzola piccante e scaglie di cocco, panzerotto grasso d'Alpe, zuppa di farro, Cremiziola e patate in crosta di pane, sono solo alcuni dei piatti che sarà possibile gustare venerdì 29 giugno, a partire dalle ore 20.30, alla Formaggeria Carozzi di Pasturo.

L'appuntamento è infatti con una nuova serata di degustazione, questa volta dedicata agli amanti dei formaggi e del buon vino, con una selezione degli immancabili formaggi DOP vaccini e caprini e il Nebbiolo della cantina di Nino Negri. Quattro portate che sapranno ammaliare anche i palati più fini, grazie ai sapienti abbinamenti tra cibo e vino, quest'ultimo reso protagonista grazie alla cantina Nino Negri, eccellenza valtellinese che per l'occasione sarà in trasferta in Valsassina in nome del gusto.

Per la serata ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per maggiori informazioni