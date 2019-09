Visite guidate a cinque chiese lecchesi insieme agli architetti

Nell’ambito del programma delle Giornate Europee del Patrimonio l’Ordine degli Architetti di Lecco organizza una serie di visite guidate alle chiese del territorio. L’iniziativa si terrà domani, sabato 21 settembre, dalle ore 16 alle 19.

Cinque i professionisti impegnati in altrettanti incontri alla scoperta in particolare dei seguenti monumenti: la chiesa di Santa Marta in centro Lecco, l’oratorio di San Carlo a Rancio, la chiesa di San Francesco a Pescarenico, quella di San Giovanni Battista a Chiuso e la chiesa di San Lorenzo a Rossino, frazione di Calolziocorte.

L’evento è gratuito ed è accreditato dall’Ordine Appc Lecco. Alle 21 presso la Chiesa di Santa Marta si terrà poi il Concerto di Musiche tra Cinquecento e Seicento “Benedicite nomini ejus”, Polifonia del Rinascimento europeo eseguita dall’Ensemble Vocale Armonia Cordis di Milano. Tutta la cittadinanza è invitata.