11^ Volkswagen Lecco Half Marathon

Si corre - domenica 4 marzo - la Volkswagen Lecco Half Marathon, 11^ edizione: una delle mezze più veloci ed eleganti di tutta Europa, ma non solo. «La manifestazione - spiegano gli organizzatori di Spartacus Events - oltre alla gara agonistica prevede come assolute novità 2017 una simpatica "bimbirun" (5km), la "corsa con il passeggino", la "corsa a 4 zampe" (5km)» e una camminata promozionale di 10 km.

PARTENZA ORE 9.30

La partenza è in programma per tutti alle ore 9.30 da Piazza Cermenati, dove i partecipanti saranno suddivisi nelle formule di partecipazione agonistica, che è riservata agli atleti tesserati FIDAL o Enti convenzionati ed ai possessori di RUNCARD Fidal, e promozionale, aperta a tutti (dai 16 anni di età).

LE STRADE COINVOLTE

Il tracciato si snoda progressivamente su: Lungo Lago Battisti, Lungo Lago Cadorna, Lungo Lago IV Novembre, Lungo Lago Piave, SS 36 svincolo Orsa Maggiore escluso (Abbadia Lariana), giro di boa, SS 36, Lungo Lago Piave, Lungo Lago IV Novembre, Lungo Lago Cadorna, Lungo Lago Battisti, Lungo Lago Isonzo, Via Costituzione, Corso Martiri della Liberazione, Via Plava, Via Pescatori, Piazza Bione, giro di boa, Via Barcaiolo, Corso Carlo Alberto, Corso Martiri della Liberazione, Via Costituzione, Lungo Lago Isonzo, Piazza Cermenati.

Per informazioni: www.spartacusevents.com.

(foto di www.volkswagenlecco.it)