Volley in Quota ai Piani di Bobbio

La Pallavolo Lecco Alberto Picco, in collaborazione con il CSI Lecco, organizza il primo torneo di green volley in alta quota, chiamato “Volley in quota 1662”, che si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno presso i Piani di Bobbio. La tipologia del torneo è quella del green volley misto 4x4 (due donne sempre in campo).

Il torneo è stato suddiviso in due categorie: Amatoriale, riservata ai giocatori militanti campionati di Divisione, e Pro, a salire da quel livello sino alla Serie A1.

Per tutta la durata del torneo sarà attivo il servizio food and drink. Sabato 29 si terrà la festa serale "spritz party" con musica e animazione.

E' aperta la possibilità di pernottare in tenda sotto le stelle oppure in una delle svariate baite del luogo.

Costo a persona di € 20,00 comprensivo della salita e discesa in funivia e t-shirt dell’evento.

Per informazioni e iscrizioni

www.volleyinquota1662.com

volleyinquota1662@gmail.com

Tel. +39 347 3943026

La programmazione di "Volley in Quota"

Sabato 29 giugno 2019

09:00

check-in torneo

check-in torneo 10:00

inizio torneo fasi preliminari a gironi

inizio torneo fasi preliminari a gironi 18:00

fine gironi di qualificazione e inizio aperitivo

fine gironi di qualificazione e inizio aperitivo 22:00

inizio serata musicale

Gallery