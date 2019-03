Voli in mongolfiera gratis il 16 e 17 marzo a Brugherio

Voli frenati gratis in mongolfiera. È quanto verrà proposto a Brugherio, in Brianza (a 50 chilometri da Lecco) in occasione de "I numeri uno", il weekend che, sabato 16 e domenica 17 marzo, evocherà il 235° anniversario del primo volo in mongolfiera italiano. L'appuntamento sarà in piazza Roma e nel parco di Villa Fiorita.

Il primo volo in mongolfiera

«235 anni anni fa - scrive l'associazione "Compagnia della Mongolfiera" - per la precisione il 13 marzo del 1784, Brugherio è balzata agli onori della cronaca per un evento davvero straordinario: la nascita del volo umano in Italia. Protagonista l'ormai leggendario conte Paolo Andreani che quel giorno si alzò in volo dal parco della sua bella Villa di Moncucco a bordo della mongolfiera che aveva costruito aiutato dagli architetti Agostino e Carlo Gerli».

«Ma a fargli compagnia - continuano gli organizzatori - non c’erano gli architetti, bensì due giovani capolavoranti falegnami brugheresi, tali Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago, i "du paisan" (due paesani) che "per stravaganti combinazioni" si trovarono a diventare loro malgrado pionieri del volo aerostatico in Italia. I tre volarono per 25 minuti, raggiungendo un'altezza di 3.000 piedi, prima di atterrare presso la cascina Seregna nel Comune di Caponago, che dista da Brugherio circa 15 chilometri».

Il programma dell'iniziativa

Per ricordare questo storico evento a Brugherio viene proposta una due giorni densa di appuntamenti, che include proiezioni video, interpretazioni teatralizzate, momenti conviviali e, soprattutto, gli attesissimi voli in mongolfiera a costo zero. Di seguito il dettaglio del programma.



Sabato 16 marzo:

Dalle ore 9 alle 12, gazebo della Compagnia della Mongolfiera in piazza Roma (in caso di maltempo in Sala Consigliare con ingresso da piazza Roma)

Dalle ore 16:30 in Sala Consigliare:

Compagnia della Mongolfiera: chi siamo

Proiezione video intervista Comandante Piero Porati

Presentazione dell’ultimo dipinto del Maestro naïf Elio Nava

"Cigashow" racconto di fantasia sul Conte Paolo Andreani, scritto da Fulvio Bella, interpretato da Roberto Brivio (I Gufi)

a seguire in piazza Roma: benedizione cesta mongolfiera e Burner Show con il socio pilota Marco Marin (accensione del bruciatore e spegnimento), rinfresco finale offerto dalla compagnia della mongolfiera.

Domenica 17 marzo:

Dalle ore 9 alle 12 in piazza Roma:

gazebo della Compagnia della Mongolfiera per gadget e cartoline commemorative dell’evento

Balloon Theatre con il socio pilota Marco Marin: dimostrazione operazioni di gonfiaggio della mongolfiera con possibilità di entrata all’interno. (In caso di maltempo le attività di Ballon Theatre non potranno svolgersi)

Dalle ore 15 nel parco di Villa Fiorita: