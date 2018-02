Vulcani e terremoti extraterrestri, sismi devastanti al Planetario

Vulcani e terremoti extraterrestri. Eruzioni, tettonica e sismi non sono una prerogativa del nostro pianeta. Anzi. Nel Sistema solare molti corpi possiedono un vulcanesimo e una sismologia sorprendenti. Con origine spesso diversa da quelli terrestri. E con esiti ancora più

stupefacenti.

Dal poderoso vulcanesimo di Io, luna di Giove che muta continuamente volto e colori, dalla "pentola a pressione" di Venere ai vulcani a scudo monstre di Marte, ormai spenti, per arrivare ai criovulcani nelle zone esterne e remote del nsotro sistema, sulle lune pianeti giganti, dove anzichè emettere lava infuocata, crateri e geyser emettono materiale gelato.

Di questo affascinanante tema parlerà venerdì prossimo, 23 febbraio, il geologo del Cnr Gianluca Norini. L'appuntamento è al Planetario di

Lecco alle ore 21.

Ingresso intero 6 euro, ridotto 4 (per under 18, over 65, residenti a Lecco, iscritti a Touring Club e Fai). Ingresso gratuito per chi è in possesso della tessera di socio sostenitore.