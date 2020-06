“L’impatto dell’emergenza Covid sulle PMI”, webinar con docente del Politecnico

Dopo un mese di maggio denso di attività, PMI Network si appresta a proporre un nuovo Tech Talk su un tema decisamente sentito e importante in questo momento in cui sono molte le forze concentrate nello studio di interventi volti a consentire una ripresa sociale ed economica del Paese. Come mostrano le statistiche tendenziali, lo shutdown delle attività dovuto all’emergenza Covid-19 ha generato un impatto preoccupante sulla situazione reddituale e di liquidità per le imprese italiane, soprattutto per le PMI. I governi nazionali e locali stanno implementando una serie di azioni per superare l’emergenza nel breve termine e rilanciare gli investimenti e l’accesso al capitale nel medio termine.

Martedì 9 giugno alle ore 11:00 il professor Giancarlo Giudici del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano condurrà il seminario online “L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle PMI: aspetti economici e finanziari” durante il quale verrà presentato lo stato dell’arte degli interventi messi in atto e illustrando le possibili future prospettive di resilienza del mondo produttivo. Il webinar è gratuito.

In arrivo il primo Tech Day

E mentre la formula del Tech Talk è ormai conosciuta e apprezzata da professionisti e imprenditori, i partner di PMI Network stanno già lavorando al primo Tech Day online dal titolo “La digitalizzazione nelle PMI: tecnologie e nuove opportunità”. L’evento che si terrà in live streaming venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 11:00 alle ore 15:30, si propone come momento di confronto su tematiche relative all’innovazione di prodotto, processo e filiera, con uno sguardo verso le sfide e le opportunità l’era del 4.0 pone alle aziende del territorio transfrontaliero. Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la sezione eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu L'iniziativa è coordinata dal Politecnico di Lecco insieme a Confartigianato, Api Lecco e Camera di Commercio.

Pmi network si inserisce nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 affronta le necessità comuni ai due versanti della frontiera e si propone di generare un significativo cambiamento nell’area di cooperazione, sia in termini di crescita della competitività sia di rafforzamento della coesione economica e sociale.

La strategia del Programma si declina in cinque Assi, che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra Italia e Svizzera può apportare un valore aggiunto ai due Paesi. PMI Network si inserisce tra le iniziative dell’Asse 1, che ha l’obiettivo di accrescere la collaborazione transfrontaliera per integrare e modernizzare il sistema economico dell’area e rafforzarne la competitività.

I partner di PMI Network:

Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (capofila Italia)

SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera)

Fondazione Politecnico di Milano

Camera di Commercio Como-Lecco

Confartigianato Imprese Lombardia

Confartigianato Imprese Lecco

A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco

AITI - Associazione Industrie Ticinesi