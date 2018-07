Ad Abbadia Lariana la 32^ "Remada"

È in corso di svolgimento ad Abbadia Lariana la festa per la "Remada", evento che prevede musica dal vivo e servizio cucina fino a domenica sera, su organizzazione del Centro Sport Abbadia con il patrocinio del Comune di Abbadia e la collaborazione del locale circolo Arci.

Il clou della kermesse è rappresentato dalla tradizionale manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o a pagaia, giunta alla 32^ edizione, in programma domenica mattina con partenza alle ore 10.30 dalla Poncia. Per informazioni: info@csabbadia.it - www.csabbadia.it

Da segnalare, domenica 15 luglio, sul lungolago di Abbadia, il mercatino dei prodotti tipici, con bancarelle che esporranno dalle ore 9 alle 19.

Il programma completo

Venerdì 13

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Serata musicale con "Aldebaran"

Sabato 14

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Serata musicale con "Conte Tino Band"

Domenica 15

ore 8.00 - ore 9.30 - Ritrovo ed iscrizioni Parco Ulisse Guzzi

ore 10.00 Partenza a mezzo di segnale acustico - Premiazioni al termine della manifestazione

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Intrattenimento musicale "Piero e Andrea"