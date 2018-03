Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 16 a domenica 18 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

ST. PATRICK'S DAY - Il campanile di San Nicolò di Lecco si illumina di verde in occasione della Festa di San Patrizio, che in città si celebra con una grande festa organizzata dallo Shamrock Pub. Sul menù cucina tipica irlandese ed ottima musica: tutto il programma.

LEGGERMENTE - In corso a Lecco, fino al 25 marzo, la IX edizione della manifestazione a sostegno della lettura, promossa da Confcommercio. Nel weekend tanti incontri interessanti: clicca qui.

PASSEGGIATA AI RESINELLI - Un sabato sera da trascorrere in mezzo alla natura con la passeggiata in notturna ai Piani Resinelli, che comprende un piccolo rinfresco al Belvedere e la possibilità di cenare al ristorante.

PRIMAV...ARENNA! - La primavera è alle porte e Varenna le rende omaggio. In programma, nel weekend: esposizione e vendita di fiori e di piante, di prodotti eno-gastronomici a km zero e di artigianato di qualità, visite guidate e mostre.

ABBRACCI DI PRIMAVERA - Un evento "improntato sulla fiducia, ovvero la più alta forma di amore" in centro Lecco. "L'idea è molto semplice - spiegano gli organizzatori - incontrarsi in piazza, in montagna, in un qualsiasi luogo pubblico e abbracciare". (info per partecipare)

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.