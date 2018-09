Nel weekend c'è "Welcome Immagimondo"

Immagimondo continua ed entra nel vivo della sua programmazione con il fine settimana che porta "Tutto il Mondo a Lecco". Si comincia venerdì 28 settembre, alle 19 all'oTo Lab (Via Domenico Mazzuconi 12, Lecco) con "Welcome Immagimondo", ricco evento di apertura del weekend: aperitivo di benvenuto, dj set a cura di Dj Mena e proiezione del film Samuel in the clouds, vincitore de La Genziana d'oro miglior film - Gran Premio città di Trento del 65° Trento Film Festival. Ingresso con sottoscrizione.

La trama del film

I ghiacciai delle Bolivia si stano rapidamente ritirando e Samuel, l'anziano gestore della stazione sciistica del nome Chacaltaya in Bolivia, una delle più alte al mondo, deve confrontarsi quotidianamente con l'assenza di precipitazioni. Ogni giorno Samuel parte dal suo spettacolare rifugio per andare ad accogliere i turisti in arrivo da tutto il mondo e porta avanti la sua attività così come ha fatto per decenni. Nonostante le previsioni dei climatologi Samuel continua a sperare che a breve le precipitazioni torneranno a imbiancare la montagna.

Sabato 29 e domenica 30 settembre Immagimondo sarà nelle più belle e prestigiose sedi del centro storico di Lecco con decine di eventi di tutti i generi, sia per grandi che per piccini: reportage, conferenze, racconti di viaggio, documentari, presentazione di libri, proposte di sostenibilità ecologica per il turismo e numerosi laboratori.