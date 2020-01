Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 10 a domenica 12 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - In centro città è ancora possibile dilettarsi nel pattinaggio sulla "Pista XXL", mentre a Palazzo delle Paure preseguono la mostra dedicata al "Tintoretto Rivelato" e quella di presepi e diorami. Al "Bione" torna in campo la capolista Picco Lecco, che aspetta tra le mura amiche l'Igor Volley.

CIRCONDARIO - A Olginate torna "Rivivi Santa Maria" grazie all'impegno di Comune, Pro loco, associazioni, piedibus, e, ovviamente, grazie alla mobilitazione del gruppo "Rivivi Santa Maria". A Villa Monastero prosegue la mostra dedicata ad Antonio Ghislanzoni, mentre nella vicina Bellano arrivano Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.