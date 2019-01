Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 11 a domenica 13 gennaio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PESA VEGIA - Seconda e ultima parte dell'attesa festa di Bellano.

PISTA DI PATTINAGGIO - Aperta, nel cuore della città, la pista di pattinaggio XXL: info e costi.

PICCO LECCO-LILLIPUT TORINO - Big match di pallavolo, Serie B1, al "Bione".

OTTOCENTO LOMBARDO - A Palazzo delle Paure prosegue la mostra dedicata all'Ottocento.

BOHEMIAN RAPSODY A MANDELLO - L'attesa e apprezzata pellicola dedicata a Freddy Mercury di scena al "De Andrè"

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.