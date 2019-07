Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

E.STATE A LECCO - Scopri cos'ha in programma il Comune di Lecco per questo fine settimana.

LECCO JAZZ FESTIVAL - La bella rassegna musicale prosegue con un altro appuntamento in piazza.

NOTTE SUL LAGO - A Vercurago si varia dalla musica allo street food.

TRAVERSATA DEL LARIO - La tradizionale nuotata da Mandello del Lario a Onno.

FESTA AL SAN MARTINO - Check-Up, Santa Messa e rinfresco per coloro che si avventurano sulla celebre montagna.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.