Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 12 a domenica 14 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PREMANA RIVIVE L'ANTICO - La splendida due giorni che riporta indietro nel tempo, nella caratteristica Premana.

LE GIORNATE DEL FAI - Il Gruppo Giovani del Fai si mette a disposizione e accoglie i visitatori all'interno dei palazzi scelti per l'occasione.

FATTORIE APERTE A IMBERSAGO - Giornata dedicata ai piccoli, che potranno anche svolgere dei laboratori sul posto.

LECCO CITTA' DEI PROMESSI SPOSI - Inizia questo fine settimana la bella e lunga rassegna dedicata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Il programma integrale.

INCONTRO CON JORG DEMUS - Il celebre piantista sarà in città per una due giorni d'incontri. Il programma.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.