Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 13 a domenica 15 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - In centro sarà possibile visitare il "Villaggio di Natale" sotto le "Luci di Lecco", mentre a Palazzo delle Paure ha aperto e prosegue la mostra dedicata al "Tintoretto Rivelato". Per quanto riguarda lo sport, al centro sportivo comunale "Al Bione" la Picco Lecco ospiterà la Lilliput Settimo Torinese per un match ad alta quota.

VERSO IL NATALE - Nella sottosezione dedicata è possibile rintracciare gli eventi natalizi che si terranno in provincia.

CIRCONDARIO - A Valmadrera va in scena la quarta edizione di "Atmosfere Natalizie" organizzato dalla Pro Loco, al Lavello di Calolziocorte sarà presentato il libro dedicato al genio di Pio Manzù, a Civate si terrà "Luci, calici e note". A Malgrate si terrà, invece, il torneo di burraco benefico.

ABBADIA - Dopo il tradizionale lancio dei palloncini, sono altri due gli eventi che avvicinano al Natale: intensa la giornata di sabato con la proiezione di un film per bambini e la merenda comunitaria.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio. Queste le farmacie di turno aperte nel fine settimana.