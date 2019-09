Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - Il calendario degli eventi in programma a Lecco, pensati dal Comune in vista del periodo estivo. Attenzione soprattutto per il Festival dell'Ambiente e per la ScigaMatt (qui le modifiche alla viabilità). Appuntamento, sabato, anche con il Lecco Jazz Off Festival e, domenica, con il match tra Calcio Lecco 1912 e Robur Siena.

PASTURO MONDIALE - Si corre la settima edizione della ZaCup, questa volta in formato Mondiale.

FESTE RIONALI - Chiusa la festa di Bonacina, prosegue lo XX Scigalott d'Or, alla festa di Maggianico e a quella della Madonna alla Rovinata, con Runvinata annessa (sabato 7), riunire i lecchesi.

VILLE APERTE - Spazio all'arte nel Lecchese grazie alla nuova edizione di "Ville Aperte in Brianza". Spin-off a Valmadrera con le visite guidate al bell'orto botanico.

DANZA - Con "Caffeine" tornano gli appuntamenti legati alla specialità.

