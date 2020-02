Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 14 a domenica 16 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - IA Palazzo delle Paure prosegue la mostra dedicata ad Alessandro Manzoni e nella vicina Torre Viscontea quella di Stefano Pensotti, mentre al Planetario si chiude un interessante ciclo d'incontri. Un nuovo spazio per i cani sarà invece aperto in via Monsignor Polvara.

CIRCONDARIO - A Somasca va in scena la festa di San Girolamo, tra tante iniziative religiose e culturali, mentre a Brivio sarà possibile scoprire la palude grazie all'appuntamento di Legambiente. Appuntamento "amoroso" a Villa Monastero, Sticky finger per Aism a Mandello del Lario e "Tra arte e realtà" a Valgreghentino chiudono la nostra panoramica.

