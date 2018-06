Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

Gli eventi del weekend nel Lecchese

LECCO SUMMER FESTIVAL - Si torna a cantare e ballare in centro città. Primo appuntamento con "Red in Piazza" e "Toni Molesti".

FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA - I fuochi d'artificio e un ampio programma di eventi per festeggiare la nostra città.

MERCATINO DELLE PULCI - Presso la piazza del mercato di Valmadrera torna il gettonato appuntamento con il mercatino dell'usato.

LECCO PANORAMICA - La grande ruota panoramica, alta trenta metri, torna ad essere l'assoluta protagonista sul lungolago di Lecco.

NOTTE AL MUSEO - Una serata dedicata ai grandi e ai bambini, che potranno scoprire Villa Gerosa e il Parco Avventura dopo il tramonto.

