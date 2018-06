Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday. Prima di leggere il calendario, scopri le previsioni del tempo.

Gli eventi del weekend nel Lecchese

LECCO SUMMER FESTIVAL - Si torna a cantare e ballare in centro città. Primo appuntamento con "Red in Piazza" e "Toni Molesti"

LECCO PANORAMICA - La grande ruota panoramica, alta trenta metri, torna ad essere l'assoluta protagonista sul lungolago di Lecco.

GHOST TOWN FREERIDE - Due giorni dedicate allo skateboard nella cornice della Città Fantasma.

FESTA DI SAN VITO - La frazione civatese si animerà con quattro giorni di festa.

ATTENTI AL LUPPOLO - Il festival dei birrifici locali torna al Mercato Agricolo Coperto di Valmadrera. Non solo: spazio anche alla buona musica.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.