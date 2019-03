Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ST. PATRICK'S DAY - The Shamrock Irish Pub accoglierà migliaia di persone, in strada e nel locale, per festeggiare la festa del Santo Patrono irlandese.

DUATHLON DI LECCO - Uno degli appuntamenti sportivi più importanti della città, in scena nel cuore della stessa.

"TREMOTINO" AL PALLADIUM - La Compagnia del Domani in scena in casa sua, al Palladium.

GRASSO PER "LEGGERMENTE" - Primo appuntamento della lunga serie della rassegna Leggermente.

ALL'ORRIDO CON BORLENGHI - La splendida location di Bellano farà da sfondo alle foto di coloro che vorranno prendere parte a un concorso. Le informazioni.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.