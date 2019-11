Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTA' - Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi". In scena anche la Stagione Teatrale di Spazio Teatro Invito, in via Ugo Foscolo, e "Lecco Lirica". Da Oto-lab apre la mostra "Mani libere", in Sala Ticozzi un incontro dedicato al gioco d'azzardo.

CALOLZIO - La nota chef lecchese Cinzia Fumagalli darà una dimostrazione di show cooking al "Lavello" in vista della Festività. Sempre al Lavello si apre un ciclo di conferenze dedicate a Puccini.

SUL LAGO - Prosegue la rassegna "Il Bello dell'Orrido" di Bellano, mentre a Villa Monastero prosegue la mostra dedicata ad Antonio Ghislanzoni.

VALSASSINA - Nuovo appuntamento con "La Valle dei Formaggi" a Barzio dedicato alla capra orobica.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio. Queste le farmacie di turno aperte nel fine settimana.