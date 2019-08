Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 16 a domenica 18 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LECCO - L'appuntamento perfetto in città, da venerdì 16 a domenica 18 agosto, è con la seconda edizione del festival "Con la testa all'insù", che ospiterà artisti internazionali tra performance, spettacoli, teatro di strada e tanta meraviglia.

BARZIO - Gran finale per la Sagra delle Sagre, giunta quest'anno alla 54^ edizione. Oltre agli stand, spettacoli musicali e buona cucina. Domenica l'estrazione dei ricchi premi della lotteria.

BELLANO - La tre giorni di eventi è cominciata a Ferragosto, ma venerdì arrivano i "Giochi senza frontiere" e "Mai dire banzai" di televisiva memoria, mentre sabato 17 agosto la giornata sarà dedicata ai bambini.

LECCO - Sabato super appuntamento musicale alla Basilica di San Nicolò: per la 32^ rassegna internazionale Capolavori di Musica Religiosa, promossa e organizzata dall'associazione musicale Harmonia Gentium, a esibirsi sarà il prestigioso coro americano University of Huston Concert Chorale.

E.STATE A LECCO - Il calendario degli eventi pensato e creato dal Comune di Lecco.

