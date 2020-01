Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 17 a domenica 19 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - In centro città è ancora possibile dilettarsi nel pattinaggio sulla "Pista XXL", mentre a Palazzo delle Paure prosegue la mostra dedicata al "Tintoretto Rivelato". Primo appuntamento casalingo del 2020 per la Calcio Lecco 1912, che al "Rigamonti-Ceppi" riceve il Novara per una grande classica della terza serie.

CIRCONDARIO - A Calolziocorte si parla di migranti e rotta balcanica, tema sempre attuale, mentre a Valmadrera va in scena "Il coraggio di dire no". A Villa Monastero prosegue la mostra dedicata ad Antonio Ghislanzoni.

