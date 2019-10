Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTA' - Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi". Interessante la presentazione del progetto europeo dedicato al Sentiero del Viandante, mentre domenica 20 la musica di Brahms risuonerà a Villa Gomes.

VALSASSINA - Torna l'OktoberSnails, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza.

LAGO - Appuntamento al "De Andrè" di Mandello con il film "Vivere", mentre ad Abbadia Lariana si terrà il bazar archeoluidico. A Colico, infine, sarà possibile visitare forti e fortificazioni dell'Altolago in e-bike.

VALMADRERA - Prosegue il mese dello sport con la giornata dedicata al Moregallo, il torneo di tennis femminile al Tennis Club '88 e il Meeting "Optimist" organizzato dal Circolo Velico Tivano.

CASATENOVO - Un pomeriggio d'immersione nelle arti circensi con il "Party Bizzarro d'Autunno".

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi